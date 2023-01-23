『gelato pique モンスターライトラケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 15分に出品され03月20日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンスターライトケット PSGG242832 BLU F

190×140㎝

1.2回使用しました。

目立つ汚れなどはありませんが 家庭洗濯したので生地に使用感がありますので新品をお求めの方はご了承くださいませ。

発送時 圧縮梱包になりますのでご了承くださいませ。

【COOL MONSTERと涼しくお昼寝を楽しめる接触冷感のリバーシブルライトケット】

【Design/Styling】

見た目にも涼しい雪男のイエティを、gelato piqueらしいキュートなキャラクターに落とし込んだCOOL MONSTERシリーズが登場です。肌に触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用したライトケットは、COOL MONSTERの毛並みを柔らかなタッチで描いた総柄プリント入り。裏面は柔らかいパイル仕様になっているため、気温に合わせてリバーシブルでご使用いただけます。同シリーズの敷きパッドやライトケットとコーディネートして、夏のおうち時間をお楽しみください。

※接触冷感機能は、プリント生地のみについています。パイル生地は接触冷感ではございません。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェラートピケ