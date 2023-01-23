『THE NORTH FACE ヌプシ ダウン レディース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 13時 14分に出品され04月23日 13時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年冬にオンラインにて購入。

2度程着用しましたが似合わなかった為

自宅保管しておりました。

今期も着用しないと思うので出品いたします！



傷、汚れはなく綺麗な状態ではありますが

素人による自宅保管のためご理解いただける方のみ

ご購入をお願い致します。



即購入OK

ペットなし、非喫煙者です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ

ダウン

レディース