『訪問着 袋帯 帯揚 帯締４点セット ピンク 枝桜 身丈152cm 裄丈64cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 59分に出品され04月01日 01時 59分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|やや傷や汚れあり
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落札価格12870円
832 入札履歴
終了
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