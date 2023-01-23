『訪問着 袋帯 帯揚 帯締４点セット ピンク 枝桜 身丈152cm 裄丈64cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 59分に出品され04月01日 01時 59分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 訪問着、袋帯、帯揚げ、帯締め、の4点セットです。





(訪問着)

ピンクの絹地に、枝桜や牡丹が描かれた訪問着です。

華やかで優しい色合いの一枚です。



(袋帯)

オフホワイトの絹地に糸巻や吉祥花がたっぷりの金糸や銀糸で織り込まれた華やかな一本です。



(帯揚げ・帯締め）

帯揚げ・帯締めのセットです。

帯揚げはピンク濃淡に枝桜が描かれたのものです。

帯締めは濃ピンク×ゴールドのお品です。



入学式や卒業式など、各種式典やお慶びの席はもちろん、お稽古事などにもいかがでしょうか。



※こちらはセット商品の為、他の商品とは同梱できかねます。



＜色・素材＞

〔着物の色〕 ピンク

〔八掛の色〕 ピンクぼかし

〔帯の色〕 オフホワイト(六通柄)

〔素材〕 すべて正絹



＜寸法＞

【着物】

身丈(肩山から)：約152.0cm（身丈出し／不可能）

袖丈：約46.0cm

裄丈：約64.0cm（裄出し／不可能）

前幅：約23.0cm ／ 後幅：約30.0cm



【帯】

幅 約30.5cm 長さ 約4m21cm



＜適応身長＞

140cm～157cm(目安)



＜着用時期＞

10月～5月



＜状態＞

【表地】着物：衿、両袖、右の脇縫いなどに5～10mm程の薄いシミが数か所あります。(最終画像参照) ／ 帯：美品です。 ／ 帯締め・帯揚げ：新品・未使用品です。



【裏地】着物：衿裏にシミが数か所あります。(最終画像参照)／ 帯：5～10mm程の薄いシミが数か所あります。表に影響ありません。



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#リン訪問着

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rinkimono6835 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

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袋帯

帯揚

帯締４点セット

ピンク

枝桜

身丈152cm

裄丈64cm