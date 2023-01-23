『【美品！ グッチ】バンブー エナメル ハンドバッグ 希少 ボルドー ワンハンドル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 16分に出品され03月23日 12時 16分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋…nochihare

#古着屋…nochihareのレディース



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♡GUCCI グッチ

バンブー エナメル ハンドバッグ ショルダーバッグ

ワンハンドル

希少性の高い落ち着いたボルドー系のハンドバッグ

でブラック、フォーマル、カジュアルと汎用性の

高いお色のバッグです♪

ショルダーバッグとしてもお使いになれます◎

目立った傷や汚れのない美麗、極美品です！



♤カラー : ボルドー系



◇サイズ : 縦…22.5cm

横…26.5cm

マチ…10.5cm

ハンドル高さ…21cm

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



♧素材 : エナメル



♡付属品 : 収納袋



♤商品状態 : 目立った傷や汚れなし



◇購入元 : 大手リユースショップ

鑑定済み



⚠️取引時の注意点⚠️



・色がイメージと違う、サイズが合わないなど、お客様都合での返品はお断りしていますので、写真や説明文のサイズはよく確認の上、ご購入ください。



•お色は写り具合により、多少の違いがある場合がございます。ご了承願います。



・梱包の際に圧縮するなどにより折りじわ等が発生する場合があります。ご了承願います。



・あくまでも古着となりますので完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品！

グッチ】バンブー

エナメル

ハンドバッグ

希少

ボルドー

ワンハンドル