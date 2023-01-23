『L0455S 未使用品 Christian Louboutin バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 57分に出品され03月09日 07時 57分に終了予定です。即決価格は32,175円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 Christian Louboutin バックパック リュックサック ブラック/レッド HOPN ZIP クリスチャンルブタン メンズ 1MLA5/L0455S/HEBR02/SYM/



色：ブラック/レッド



サイズ

縦：37cm

横：29cm

マチ：12.5cm

ショルダー：調節可能



素材：ナイロン/レザー



生産国：イタリア



コメント：国内正規品の1品です。



状態説明：展示のみの未使用品保存袋付きです。箱はございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ L0455S

未使用品

Christian

Louboutin

バックパック