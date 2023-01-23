『CZ-20 袋帯【滝泰】紫鼠色×白 十日町 友禅絞り 全通 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 44分に出品され03月18日 10時 44分に終了予定です。即決価格は19,188円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

長さ 430cm

幅 31cm



渦の様な模様が絞りにて施された

十日町 友禅絞り【滝泰】作 袋帯で御座います。



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カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ CZ-20

袋帯【滝泰】紫鼠色×白 十日町 友禅絞り 全通 美品