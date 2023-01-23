『CZ-20 袋帯【滝泰】紫鼠色×白 十日町 友禅絞り 全通 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 10時 44分に出品され03月18日 10時 44分に終了予定です。即決価格は19,188円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
美品 袋帯 墨黒 長さ4m33cm カジュアル フォーマル お洒落 正絹
¥ 7644
付下げ 汕頭刺繍 相良刺繍 美しい花柄模様 曙色 トールサイズ K-3668
¥ 14900
【三越】お誂え 上品に華やぐ【有職文様】～平安業平菱～ 新品の袋帯です
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未着用 袋帯 唐花 鳳凰 リーフ ゴールド 着物 105a d
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アンティーク名古屋帯 大輪花柄 織り出し 正絹 大正ロマン No.3-28
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新品 結織苑 着物 正絹 仕付け糸付 証紙付“モダンな華文”本場結城紬 4662
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刺繍紋 Polyester着物 Mサイズ 新品
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正藍染・松阪木綿縞着尺反物・三重県指定伝統工芸品・長12m巾40cm・縞③
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未使用品 袋帯 長さ4m41cm フォーマル 着物 お洒落 仕立て上がり 正絹
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NICOLEブランド 袋帯 紫色チェック模様 新品未使用 リバーシブル 正絹
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全通 袋帯 正絹 ふくれ織 創作帯 444㎝ 振袖 訪問着に
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色無地 フルセット 着物 正絹 しつけ糸付き 菱文 H7
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未使用 丸帯 平安雅祭礼図 風景 人物 金糸 箔 銀色 全通 正絹
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新品 仕立て上がり 黒ラメ薔薇 振袖フルセット
¥ 88920
落札価格19188円
876 入札履歴
終了
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