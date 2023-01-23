『フリーメイソン★わんぱくデニス ジャケット★紺M★古着★ビリケン★ビンテージ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 23時 39分に出品され04月21日 23時 39分に終了予定です。即決価格は22,798円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 世界最大の秘密結社、フリーメイソン・ロイヤルオーダーオブジェスターズ・わんぱくデニス・ジャケット/ウインドブレーカーです♪



カラーはネイビー（濃紺）、サイズはM、実寸で着丈：67cm、身幅：62cm、脇から袖丈：59cmくらい、ボディーは1994年に港湾労働者用のワーク・ユニフォームアパレルメーカーとして創業したポートオーソリティ製、中がフリース素材になっており暖かく着用できる仕様です♪



状態はアメリカで使用されていたUSED、右胸の内ポケットがフロントの刺繍で縫われており半分ほどしか開きません、その他、使用感が少なく状態良好な一着です♪



フリーメーソンについてまわる奉仕の心やお堅い儀式から解放され、メイソンの一員として楽しいことをするのを目的として集まりスタートした組織です、左胸にシンボルマークであるビリケンがついたパチンコを持ったDENNIS THE MENACE/わんぱくデニスのデザインがCOOLです♪



古いものではありませんが、わんぱくデニスもの自体が珍しく、フリーメイソン×わんぱくデニスのジャケットともなるとほぼ皆無かと思われる超レアパターン♪



古着にご理解のあるロマンのわかる方、よろしくお願いいたします♪



発送は佐川急便、送料無料にて♪



値下げ交渉はお受けできませんのでご了承下さいませ♪



フリーメイソン ナイロンジャケット Mサイズ ビンテージ古着 ロイヤルオーダーオブジェスターズ ウインドブレーカー 秘密結社 わんぱくデニス ビリケン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フリーメイソン★わんぱくデニス

ジャケット★紺M★古着★ビリケン★ビンテージ