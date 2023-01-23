『CORIMA カーボンディスクホイール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 02時 59分に出品され03月22日 02時 59分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Supercross BMX Race Frame スーパークロス PRO 20
¥ 9360
KasyBag Cargo Cage 2個セット
¥ 7800
vision track 49t 165mm クランク token bb付き！
¥ 13778
SRAM GX クランク 11s 32T 170mm
¥ 7800
SHIMANO FC8000 クランクアームのみ（左右）
¥ 8580
クロスバイク自転車フレーム
¥ 9750
H plus son sl42 ピストリアホイール philwoodハブ
¥ 21490
DEDA SUPERZERO RS カーボンハンドルバー デダ
¥ 9750
ロルフプリマ クリンチャーホイール
¥ 27300
最終値下 GIANT TCR C2 2008 フレームセット
¥ 9750
Yoda様 専用
¥ 9360
9100 デュラエース 機械式シフター
¥ 13572
S-works Shallow Bend S-ワークス シャローベンド 420
¥ 8580
FFWD F6 クリンチャータイヤ ホイール 2本セット
¥ 20700
BASSO クロモリロードフレーム 47サイズ
¥ 11500
Fulcrum Racing Torq RS 172.5mm 50-34T
¥ 10530
BROOKS CAMBIUM C15 自転車サドル
¥ 10140
デュラエース FC-7600 DURA-ACE クランク NJS 167.5mm
¥ 12000
落札価格23320円
134 入札履歴
終了
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