『CORIMA カーボンディスクホイール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 02時 59分に出品され03月22日 02時 59分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コリマ カーボンディスクホイール

11速フリー

シマノ



チューブラー

タイヤ付き



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＊当方出品数が多いため文章の書き間違え等がある場合があります。必ず画像をよく確認の上購入お願いします。



＊調べたらわかることを聞かないでくださいi

定型分での値下げ交渉お断り(希望金額を入力お願いします)



＊細かいこと気になる人は買わないでください！

全部の傷の写真写すなんて物理的に無理です。

クレーマー気質の方是非新品を買ってください。



＊ncnr



＊運送会社による破損は当方にクレーム入れないでください。お客様より運送会社から補填を受けてください。



シマノ

105

7000

アルテグラ

8000

デュラエース

DURA-ACE

9100

CN-HG600

BBB

スイスストップ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ CORIMA

カーボンディスクホイール