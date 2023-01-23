『ブラッキー スケートボード Bear Walker x ポケモン ギャランティ込【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 15時 23分に出品され04月14日 15時 23分に終了予定です。即決価格は66,148円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 US Pokémon center限定

Bear Walker スケートボード

umbreon ブラッキー

ギャランティカード付き

新品未使用、未展示



2〜3年ほど前にUS pokemon centerのみで限定で発売されたスケートボードです。

国内販売もありませんでしたし海外で購入したり輸入するにも大きいので国内にはほとんど入って来てないと思います。

Bear Walker のスケートボードは1枚1枚リアルウッドから製作されています。

今回のブラッキーは世界で1500個限定発売された内の1つでギャランティカードもそのまま付属しています。

カードだけでも10万近くで販売されてる方もいるようですが今回は全て込みでのお譲りです。

スケートボードのみやカードのみはお断り致します。



2時間以内にお支払いの出来る方のみ購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポケモン／ポケットモンスター