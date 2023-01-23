『無印良品 掛けふとんDサイズ２枚組【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 21分に出品され04月02日 01時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUJIの掛け布団ダブルサイズ

しかも２枚組セットにて出品します。

来客用に購入してカバー装着で数回使用しましたが、今後の使用見込みが無くなったので使って頂ける方にお譲りしたいと思います。

掲載写真はキングサイズベッドの上で撮影しています。サイズ感、商品状態確認の参考にしてください。

目立つ傷や汚れはありませんが、所詮は中古品です。

神経質な方はご遠慮願います。



薄手タイプと中厚手タイプの二枚組です。

一枚で使うも良し、重ねて使うも良し、年間を通じて快適に使用いただけます。



色：ホワイト

ブランド：無印良品

サイズ : ダブル 幅190×長さ210cm

詰め物重量 : 0.5kgと0.85kg

製品総重量 : 1.27kgと1.62kg

素材 :

側生地 : ポリエステル85%・綿15%

詰め物 : ポリエステル70%・テンセル30% 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ムジルシリョウヒン