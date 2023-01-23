『Panasonic 1TB ブルーレイレコーダー DMR-BRZ1020 ②【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 20分に出品され03月04日 18時 20分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic パナソニック 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BRZ1020 2017年製 4Kアップコンバート対応 ②

※リモコン＆HDMIケーブル＆取説＆電源コード付



中古品となります。

アルコール消毒済。

動作確認済。



目立ったキズ、汚れは見られません。

状態良好。



写真にあるものが全てとなります。

状態も含め、写真を十分ご確認の上、ご判断お願いします。



※詳細の機能に関しては、「型番 取説」で検索頂き、ご判断お願いします。



ご不明な点があれば、お気軽にコメント下さい。

宜しくお願いします。







ブランドパナソニック(Panasonic)

メディアタイプBlu-ray Disc

解像度3840 x 2160

コネクタタイプHDMI

接続技術HDMI

色ブラック

す 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プレーヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック