『大人気 廃盤 バーバリーブルーレーベル ショルダーバッグ ピンクノバチェック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 32分に出品され03月29日 00時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他サイトも含め3800件以上の取引経験ございます。99%以上の高評価頂いております。





バーバリーブルーレーベル ショルダーバッグ ピンクノバチェック





縦17

横21

まち7





【状態】中古品 状態



薄汚れ、革の劣化あり、使用には支障はございません。





撮影後は袋に乾燥剤を入れて保管



生産終了して10年以上経ってますので神経質な方はご遠慮ください。

取り引きされたい方はプロフィールをご覧ください。







カラー···ピンク



素材···キャンバス/コットン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 大人気 廃盤 バーバリーブルーレーベル ショルダーバッグ ピンクノバチェック