『よごさん専用 リバーシブルキルト ダウンブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 17時 50分に出品され03月15日 17時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ビーミング by ビームス / リバーシブルキルト ダウンブルゾン 18AW



新品タグつき



￥18900



サイズ：M





予約して購入しましたがアウターいっぱいあり着ないままでした。

厚みがあり暖かいと思います





肩幅：47cm 身幅：53cm 袖丈：56cm 着丈：63cm誤差ご了承ください



画像1枚目～4枚目HPより。



自宅保管ご理解ある方のみ。





HPより↓



商品説明

リバーシブルで圧倒的な着回し力！大人カジュアルアウターとして１枚は持っていたい、キルトジャケット。裏面はボアの仕様でリバーシブルになっており、１枚で２通りの着こなしが楽しめるお得なデザインです。トレンドのオーバーシルエットなので、ざっくり羽織ると今っぽい抜け感のある着こなしが可能。広く開いたＶネックの首元でタートルネックやマフラーとのコーディネートも楽しめる、１枚持っていると大活躍する万能ブルゾンです。

※アイテムサイズは商品サンプルを採寸しているため、実際の商品と多少の誤差が生じる場合がございます。









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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ よごさん専用





















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