『Dior クリスチャンディオール レディディオール ロゴチャーム ハンドバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 38分に出品され04月01日 04時 38分に終了予定です。即決価格は20,900円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior クリスチャンディオール

ミニトート ハンドバッグ



大人気レディディオールの元祖モデルとなり、今では希少なバッグとなります。

高価なレディディオールのなかでもシンプルかつ上品なモデルですので、冠婚葬祭など用途を選ばずさまざまな場面で活躍できる商品です。

上質なラムスキン本体にゴールドのロゴチャームが付いており、Diorらしいエレガンスさを感じさせてくれます。

1点限り格安にて出品しておりますので、お探しの方はご検討ください。

こちらは正規店で購入の本物になります。



◽️商品情報◽️

【ブランド】Christian Dior ディオール

【カラー】ブラック

【素材】ラムスキン

【内装】レッド（ブランドロゴ生地）

【仕様】開閉式ファスナー

内側：ファスナー付ポケット✕1

【装飾】Dior ロゴチャーム

【サイズ】W21cm H20cm D下10cm上8cm

【付属品】なし ※ショルダーストラップは付属しません。



◽️状態・コンディション◽️

使用感はありますが、まだまだ使用できる商品です。

ラムスキンですので使用に伴う細かな傷や爪跡のような傷もありますが、補修クリームなどで目立たなくなるレベルだと思います。

外装、持ち手などひび割れなどもなく良好です。

インナーはとても綺麗な状態ですが、ファスナー内ポケットの中にインク跡があります。（最後の画像）

本革クリーム塗布、アルコール清掃済みです。



あくまでも主観ですので小傷の状態等、詳しくは画像をご確認ください。



●正規店購入の100%本物の商品です。

すり替え行為などのトラブル防止のためNCNRでお願い致します。

即購入可能ですので、興味がありましたら是非この機会にご検討ください。



USED品にご理解のない方や、完璧を求める方はお控えください。







◇レディディオール

◇ミニ スモール

◇ハンドバッグ

◇ミニトートバッグ

◇ゴールド金具

◇レザー 本革

◇ブランドロゴチャーム

◇レデイース

◇ヴィンテージ VINTAGE

◇人気デザイン 人気ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Dior

クリスチャンディオール

レディディオール

ロゴチャーム

ハンドバッグ