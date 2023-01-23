『あちゃちゅむ 白雪姫 リュック バックパック レア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 00時 21分に出品され04月04日 00時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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あちゃちゅむ ムチャチャ

白雪姫 リュック バックパック



コレクション整理中です

大きなリュックです

同じ物の色違いを使用しています

こちらは出番がないので出品致します

とてもレアなお品物です



縦 約 48 cm程

横幅 約 35 cm程







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素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アチャチュムムチャチャ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ あちゃちゅむ



白雪姫



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バックパック

レア