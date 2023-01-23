『刺繍紋 Polyester着物 Mサイズ 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 38分に出品され03月23日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 背に一つ刺繍紋をあしらった

ローズピンクぼかし染め

Polyester素材のお着物です。



サンプルとして一つ制作いたしました。



サイズはMサイズ

サンプルなので一枚のみとなります。



お色目は写真より多少ローズピンク

かかったお色目になります。



#ポリエステルきもの

#ポリエステル小紋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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