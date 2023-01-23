『ブラックコムデギャルソン 19SS サスペンダーベスト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 01分に出品され03月10日 15時 01分に終了予定です。即決価格は12,227円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックコムデギャルソン19ss サスペンダー



Tシャツの上から羽織るだけで雰囲気が出る便利なサスペンダーベスト。シャツ、コートなどの上からも着用できるため、通年で使っていただけるアイテムです。



服の系統が変わったため、出品します。



数回着用。

数年前のアイテムということで、金具部分に少しくすみがありますが、生地部分にほとんど汚れはありません。生地の端が切りっぱなしになっているので、ほつれは仕様です。



頭からスポっと被る造りなので、どんな体型の方でも着用いただけると思います。お探しの方はぜひ！



よろしくお願いいたします。



#commedesgarçons #blackcommedesgarçons



神経質な方は購入をお控ください。

ご質問などございましたらお気楽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラックコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブラックコムデギャルソン 19SS

サスペンダーベスト