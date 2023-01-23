『FORME フォルム ECO FUR BLOUSON エコファーブルゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 54分に出品され03月27日 19時 54分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東原亜希さんプロデュース

FORME forme フォルム

エコファーブルゾンです。



新品未使用の試着のみです。

173cmの私には少しだけ短く感じたので、出品します。

受注生産だったため、もう買えない商品です。

よろしくお願いします。



Detail

エコファーならではの軽さが魅力のファーブルゾンをお作りしました。思わず触れたくなるような、柔らかい良質な毛足が魅力です。程よい丈感とドロップショルダーで襟を高くし首元まで暖かいハイネックが大人可愛いシルエットに。適度なカジュアル感があり、こなれた雰囲気の着こなしを楽しんでいただけます。前身の裏地にはポケットをつけました。ウエスト丈のコンパクトなシルエットなので、パンツでもスカートでも様々なコーディネートにバランスよく羽織れるファーブルゾンです。ベージュ１色展開。フリーサイズ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フォルム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FORME



フォルム ECO

FUR

BLOUSON

エコファーブルゾン