『Richardson USA製 1998 eagle design tee【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 03時 08分に出品され03月18日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 出品一覧はこちら↓

#peep_used



商品名

Richardson リチャードソン アメリカ製

イーグル デザイン Tシャツ 半袖



平置き採寸

肩幅約45cm

着丈約73.5cm

身幅約49cm

袖丈約22cm



※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。



polo ralphlauren tommyhilfiger converse Vintage fila hellyhansen usa nike Reebok puma guess stussy thenorthface hardrockcafe burberry LLbean chanmpion patagonia carhart fred perry kenzo supreme lacoste disney dr.martens calvinklein 90s 80s 古着 スウェット トレーナー ジャージ アウター ブルゾン ナイロンジャケット コーチジャケット ポロ ラルフローレン トミーヒルフィガー コンバース ヴィンテージ フィラ ヘリーハンセン ナイキ リーボック プーマ ゲス ノーティカ ステューシー ノースフェイス ハードロックカフェ ＬＬビーン チャンピオン パタゴニア カーハート フレッドペリー ケンゾー シュプリーム ラコステ ディズニー カルバンクライン 韓国 韓国ファッション dejou gogosing 韓国トップス トップス hoping girlsrule ameri clane ASAGI

itimi visitfor faith tokyo shury merongshop ローレンハイ laurenhi dept noil

Lochie ロキエ lawgy y2k MARE 大阪 amiur エミレ emr popup ohotoro オオトロ mystic todayful nokcha link kastane mystic SantaMonica ローリーズファーム 古着 70s 80s 90s 00s 90年代 80年代 ビンテージ ヴィンテージ vintage USA製 アメリカ製 ユーロ UK マルチカラー ボーダー ストリート street 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リチャードソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Richardson

USA製

1998

eagle

design

tee