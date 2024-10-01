『G-SHOCK GM-S2100B-8AJF 腕時計【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 50分に出品され03月15日 18時 50分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

このG-SHOCKは、モデル番号GM-S2100B-8AJFで、耐衝撃性に優れたデザインが特徴です。



【機能性】

ワールドタイム機能を搭載しており、様々なタイムゾーンに対応。針遅延機能もあり、正確な時間管理が可能です。



【価格と付属品】

定価は29,700円（税込）で、取扱説明書が付属しています。



- ブランド: G-SHOCK

- モデル番号: GM-S2100B-8AJF

- 価格: 29,700円（税込）

- 機能: ワールドタイム、針遅延機能

- 型番: 5663



2024.10購入。1度着用。

ほとんど新品ですが、中古品になりますので、ご理解いただける方にご購入いただけたらと思っています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ G-SHOCK

GM-S2100B-8AJF

腕時計