『美品 SAGAFOX サガフオックス 成人式 パーティー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 59分に出品され04月02日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|サガミンク
NICOLEブランド 袋帯 紫色チェック模様 新品未使用 リバーシブル 正絹
¥ 12333
全通 袋帯 正絹 ふくれ織 創作帯 444㎝ 振袖 訪問着に
¥ 8580
色無地 フルセット 着物 正絹 しつけ糸付き 菱文 H7
¥ 9477
未使用 丸帯 平安雅祭礼図 風景 人物 金糸 箔 銀色 全通 正絹
¥ 15180
新品 仕立て上がり 黒ラメ薔薇 振袖フルセット
¥ 88920
唐草 更紗模様 白色 薄紫 水色 淡色 袷 正絹 小紋 着物
¥ 10340
撫松庵ふりふ豆千代夢工房お好きな方に❣️アンティーク夏着物とローケツ染袋帯
¥ 12300
たかはしきもの工房 うそつき袖(替え袖)ポリエステル楊柳 半無双
¥ 7020
袋帯 富嶽三十六景 葛飾北斎 全通全景図 金 プラチナ二重箔 中古 kp1687
¥ 10842
アイヌ 着物 刺繍 チヂリ チンヂリ アイヌ文様 紋様 半纏 羽織 工芸 民藝
¥ 13000
辻ヶ花訪問着 翠山工房落款カモミール様
¥ 25300
袋帯 箔 素敵なデザイン 未仕立て 六通 正絹 着物 RO-1225
¥ 7644
ZF901 袋帯 高級 正絹 六通 金箔 金糸 七宝つなぎ
¥ 9984
(11月展❷) No.1880 未使用シリーズ正絹相良刺繍絞り訪問着 超美品
¥ 9360
未使用 薄黄 刺繍 正絹付下げ訪問着 155cm l187
¥ 8268
【良品✨】東レシルック 手縫い仕立て 洗える着物 小紋 紫みのピンク 四季 J8
¥ 7020
黒地 疋田織市松地紋 波に千鳥 九寸開き名古屋帯 美品 絹ほか
¥ 16830
名古屋帯 龍に乗る 飛鳥美人 高松塚古墳 着物 着付け 和装 i-1757
¥ 9672
落札価格7176円
622 入札履歴
終了
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