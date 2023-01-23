『美品 SAGAFOX サガフオックス 成人式 パーティー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 59分に出品され04月02日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 SAGAFOX サガフオックス 成人式 パーティー





全長 114 【毛の長さ込み】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サガミンク

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 美品

SAGAFOX

サガフオックス

成人式 パーティー