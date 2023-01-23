『JBL tour pro 2 Black ミヤビックスフィルム貼付け済【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 45分に出品され03月06日 05時 45分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Amazonで購入しました。

試着のみです。

ケースのフィルムは購入後すぐに貼り付けました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用