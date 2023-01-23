『最終値下げ！TAILOR 東洋 虎 鷹 リバーシブル スカジャン S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 07分に出品され03月15日 17時 07分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 価格は予告なく変更する可能性があります。



東洋エンタープライズ

テーラー東洋

Tailor Toyo



スーべニアジャケット



JAPAN MAP × BLACK EAGLE



TT14650



正規店購入品



サイズ表記



メンズ

s



実寸



着丈 60cm

身幅 50cm

裄丈82cm





若干の誤差はご了承ください。



特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。

あくまで中古品です。ご理解の上ご購入願います。



カラー...ホワイト



お値下げ希望等コメントでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テーラートウヨウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ！TAILOR

東洋

虎

鷹

リバーシブル

スカジャン

S