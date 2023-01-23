『未使用品ADAMETROPÉFEMMEダブルフェイスオーバーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 07分に出品され04月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は26,542円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品、タグ付きです(((o(*゜▽゜*)o)))



定価:59400円



サイズ

着丈 115

肩幅 55.3

バスト 116

袖丈 52



表地:毛86% ナイロン10% コットン4%

裏地:キュプラ100%



自宅保管ですのでご了承頂ける方のみご購入お願いします。



※小さく折りたたんでお送りしますので、ご了承ください。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



※基本的に値下げしていきますが、最終値下げはコメントさせて頂きます。途中再出品することもありますので、ご購入はお早めにお願いしますm(__)m



値下げ交渉可能ですので、コメントくださいm(_ _)m



おまとめ割引もあります☆



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用品ADAMETROPÉFEMMEダブルフェイスオーバーコート