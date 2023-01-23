『【美品】マックスマーラ ダブルチェスターコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 11時 28分に出品され03月16日 11時 28分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品している商品は全て正規販売店、大手リサイクルショップ、古物市場、ブランドオークションで購入した、真贋済みの完全正規品です。

万が一、偽物と判明した場合は送料含めた全額の返品を致しますのでご安心下さい！

(返品条件の詳細はプロフィールにてご確認下さい。)



【購入場所】

ブランドオークション



サイズ(約)

表記 38

肩幅47㎝

身幅55㎝

着丈118㎝

袖丈55㎝



※ポケットは縫われています。



※タグ表示が消えかけている為に詳細は分かりません。恐らくウール&カシミヤです。



※状態は写真にてご確認下さい。

細かな汚れ、スレはあるとおもって下さい。



※使用品になりますので神経質な方は絶対に購入しないで下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】マックスマーラ ダブルチェスターコート