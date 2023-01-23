『KIYO様 専用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 18分に出品され03月27日 05時 18分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド】

ルイヴィトン



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あんしん鑑定済みになります！

【商品名】

ルイヴィトン モノグラム エクリプス バックパック M43186



【通称】

ディスカバリーバックパック



【品番】

M43186



【コンディション】

美品 新品未使用



【対象】

メンズ



【サイズ】



【カラー】

モノグラムエクリプス



鑑定済み



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ KIYO様

専用