『90s 元素記号 tee ビンテージ tシャツ シングルステッチ 在原みゆき【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 46分に出品され03月31日 21時 46分に終了予定です。即決価格は12,792円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ゴリマキの古着70s80s90svintage





【ブランド モデル】不明



【年代】90s



【生産国】 不明



【マテリアル】コットン



【サイズ】表記サイズ L相当



【実寸サイズ】



肩幅 50cm

身幅 54cm

袖丈 18cm

着丈 65cm



（多少の誤差はご了承ください）







【コンディション】



良好



全体的に特筆すべき目立ったダメージや汚れは見当たりません。年代を考慮すると良いコンディションになります。





※ヴィンテージ品のため、細かい汚れやダメージなどがある場合があります。神経質な方や完璧なものをお求めの方はご遠慮くださいませ。





【商品説明】





色のフェード具合が

めっちゃいい感じです







お好きな方は是非、この機会にご検討くださいませ☆





※他の販路にも出品中のため、急遽取り下げる可能性があります。その際はご了承くださいませ。





タグからいいね順かおすすめ順で探すのがいい感じ

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#ゴリマキの古着デザイン良き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メイドインユーエスエー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

元素記号

tee

ビンテージ

tシャツ

シングルステッチ

在原みゆき