『セリーヌ マカダム バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 07時 36分に出品され03月16日 07時 36分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 家族が使っていたものです。

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カラー···ブラウン



セリーヌ/柄···マカダム柄



汚れ・破れなど···あり



高さ18

横23

マチ6.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ マカダム バッグ