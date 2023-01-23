『Supreme 17AW Duffle Bag シュプリーム ダッフルバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 22時 41分に出品され05月12日 22時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme 17AW Duffle Bag



シュプリームのダッフルバッグになります。

色はグリーンです。

エメラルドグリーンのような色です。



旅行カバンとして7〜8回使用しました。

使用感、擦れや薄ら汚れありますが、そこまで酷い状態ではありません。

まだまだお使い頂けるお品です。



サイズ

約(縦 21×横幅 48×マチ 33)cm



即購入歓迎します。



お取引よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

17AW

Duffle

Bag

シュプリーム

ダッフルバッグ