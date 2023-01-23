『ロエベ ハンモック スモール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 23時 47分に出品され03月19日 23時 47分に終了予定です。即決価格は97,200円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWE

ロエベ

ハンモック

サイズ:スモール

カラー:Sand

付属品:写真に載せたものすべて（保存袋、ケアブック、プライスタグ、レシート）



以前、こちらでお譲り頂きました



ロンドンの百貨店Harrodsのオンライン購入品です



購入してこらは10 回も使用していません

機会がなく、あまり持ち歩く事ができませんでした

まだ汚れや型崩れもなく、金具もピカピカです





状態は状態の良い美品かと思いますが、あくまでも自宅保管していたものですので新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください



詳細



色: サンド

カラー詳細: ゴールド

素材: - クラシックカーフ

ストラップの長さ: 90 - 105 cm

ハンドルドロップ: 10 cm

重さ : 0.65 kg

高さ（cm）: 25

幅（cm）: 13.5

深さ（cm）: 30

高さ（inch）: 9.8

幅（inch）: 5.3

深さ（inch）: 11.8

モデルID: 387.30.S35

CIL: 0010473437

Made in: スペイン



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ

ハンモック

スモール