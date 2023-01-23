『TROPHY CLOTHINGウィンドブレーカー MONOCHROME【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 55分に出品され03月29日 21時 55分に終了予定です。即決価格は13,310円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TROPHY CLOTHING/トロフィークロージング

ウィンドブレーカー “MONOCHROME” LEVEL 4 WIND BREAKER



TR22AW-506



カラー ブラック



サイズ 38



身幅64cm,着丈74cm,肩幅52cm,袖丈62cm



着用少なめの美品です。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TROPHY

CLOTHINGウィンドブレーカー



MONOCHROME