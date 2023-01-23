『SONY wh-1000xm4【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 22時 53分に出品され05月03日 22時 53分に終了予定です。即決価格は12,968円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー モデル名···WH-1000XM4



私が使用していて動作等問題は特にありません。

買い替えのため出品します。

箱と充電コードありません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし