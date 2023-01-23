『【美品】MacBook Air 2020 M1/8GB/256GB【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 14時 09分に出品され05月02日 14時 09分に終了予定です。即決価格は36,791円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入したMacBook Airです。

本体カバーとキーボードカバーを使ってたのでとても綺麗です。

動作は問題ありません！



箱、充電ケーブル有り

完全初期化済み 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし