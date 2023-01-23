『thisisneverthat x converse one star 25cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 08時 49分に出品され04月23日 08時 49分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 converse×thisisneverthatのコラボシューズになります。

thisisneverthat韓国店舗にて購入。

1回数時間のみ着用。

美品

既にオンライン、店頭ともに完売の商品になります。



size 25cm



color グリーン



気になる方はコメントください。



メインカラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: ディスイズネバーザット

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ thisisneverthat

x

converse

one

star

25cm