『新品未使用 PRADA ダウン コート 40 正規店購入 プラダ ダウン 本物【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 37分に出品され03月11日 11時 37分に終了予定です。即決価格は212,800円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



国内正規店店舗で購入したPRADAのダウンコートです。



ウエストがシェイプされたスッキリとした綺麗なシルエットです。



ジッパーはダブルジップで、スカートやパンツなど綺麗めにもカジュアルにもどちらでも合わせやすいデザインです



フードとウエストベルトは取り外し可能です。



ウエストベルトのバックルと、ベルトの後ろ側にPRADAロゴがあります。



肩にPRADAのプレートはありません。



ウエストベルトの保護シールは、ついたままです。



タグや付属品は購入したときのまま、画像にあるものが全てです。



◆国内正規品店舗で私自身が購入していますので、本物です。



●状態：

試着のみで未使用のため傷や汚れもなく、とても綺麗です。



●カラー···ネイビー(光沢あり)



●サイズ：タグ表記 40サイズ(日本小さめMサイズ)



肩幅 約43cm

身幅 約46cm

着丈 約83cm

袖丈 約56cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

タグ表記↓

アウターおよび裏地 100%ポリアミド

詰め物 ホワイトグースのダウンおよびフェザー(ダウン90%) ポリアミド 子牛革ディテール



●その他、注意事項：

自宅にて大切に保管していました。

喫煙者なし、ペットなしです。

すり替え防止のため、返品交換は不可です。





段ボール箱に入れてお送りします。





国内正規店購入、本物です。

高額なお取引になりますので、事前にコメントをお願いします。

間違いなく本物ですので、すり替え防止のため返品はできません。

よくご検討の上、ご購入お願いします。





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#ハイブラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

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