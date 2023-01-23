『バーバリーロンドン ネクタイ ストライプ柄 バーガンディー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 16分に出品され04月15日 12時 16分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY LONDONのネクタイです。未使用品ですが、頂き物なので未使用に近いとしています。



ワインレッドに近いバーガンディー地に同色とダークレッドのストライプ柄が上品な印象で、適度なハリと光沢があってサラサラと肌触りの良い高級感のある生地です。



断捨離のため出品します。



＜商品説明＞

◇出品物：ネクタイ × 1

◇カラー：レッド（ストライプ柄）

◇素材：シルク（絹）100％

◇サイズ：大剣幅8.2 × 長さ150cm（若干の誤差はご了承ください）

◇専門業者クリーニング済み

◇送料込み



＜留意事項＞

※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。

※喫煙なし、ペットなし

※発送時には折り畳んで梱包します。



＜検索用タグ＞

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メンズ ワイドタイ 9cm 9.5cm 10cm BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル BLUE LABEL ブルーレーベル BRIT ブリット LONDON ロンドン PRORSUM プローサム BURBERRYS 三陽商会 ブランド 高級 シルバー 銀色 グレー 灰色 桃色 パープル 紫 ボルドー ワインレッド 赤褐色 茶色 ダークブラウン こげ茶 焦げ茶 レジメンタル 縞模様 クラシック 仕事 ビジネス プライベート 結婚式 ウェディング ブライダル 二次会 プレゼント ギフト パーティ フォーマル スマート カジュアル スーツ 卒業式 入学式 入社式 新社会人 会社員 公務員 学生 制服 T1D095T 2308 2-92 3-90 0-90 3-94 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ バーバリーロンドン

ネクタイ

ストライプ柄

バーガンディー