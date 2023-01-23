『ジアイーノPanasonic F-MC1000V 2019年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 19時 56分に出品され05月07日 19時 56分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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勿論、即購入でも構いません。



ジアイーノ Panasonic F-MC1000V 2019年製



状態：目立つ傷や汚れはございません。フィルター類も綺麗な状態です。

塩タブレットは付属致しませんので別売りにてお買い求めください。



・動作確認済・クリーニング済



◆商品説明

【次亜塩素酸 除菌】次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌

★<付着菌>約8畳空間での約12時間後の効果です。

★<浮遊菌>約6畳空間での約30分後の効果です。

【次亜塩素酸 ウイルス抑制】次亜塩素酸で浮遊・付着ウイルスを抑制

★<付着ウイルス>約8畳空間での約12時間後の効果です。

★<浮遊ウイルス>約6畳空間での約30分後の効果です。

【洗浄脱臭】連続的に発生するニオイ、介護環境や頑固なペット臭もしっかり脱臭

★性能低下を招くため、喫煙環境では使用しないでください。



梱包方法：プチプチ＋巻き段ボール

配送方法：らくらくメルカリ便（匿名配送）

発送日数：お支払い完了後、24時間以内

配達日数：発送完了後、1〜2日程度 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック