『新品未使用！！定価12万 MISSONIミッソーニ ニット セーター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 11時 55分に出品され03月31日 11時 55分に終了予定です。即決価格は55,998円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらは、イタリアの老舗ブランドMISSONIのニットになります。



ミッソーニの真骨頂、配色による芸術的な美しさはまさに圧巻でニットの魔術師という異名があるほどです。



都内の直営店で購入した正規品です。メンズやレディース関係なく着用できるモデルです。是非この機会にいかがでしょうか。



サイズ XS

寸法 肩幅39cm 身幅46cm 着丈57cm

素材 コットン100%



商品状態 新品未使用



ご不明な点や値引き交渉など、お気軽にコメントください。



#セーター・ニット等の商品一覧



#全てのファッション・雑貨等の商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ミッソーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用！！定価12万

MISSONIミッソーニ

ニット

セーター