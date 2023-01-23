『週末限定 美品 ザラ ポンチョ ケープコート MANTECO イタリア製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 32分に出品され03月08日 03時 32分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケープコート ポンチョ 羽織 コラボ 別注

高級生地 完売品



イタリアの高級ファブリックメーカー「MANTECO(マンテコ)」社の生地を使用





○ブランド

ZARA ザラ





○サイズ

表記サイズXS（S相当）





○カラー

ブラック 黒





○素材

表地:ウール75%、ナイロン25%

裏地:レーヨン 100％





一度のみの美品です！

他よりお安くしてるのでお探しのかた是非どうぞ＾＾ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 週末限定 美品 ザラ ポンチョ ケープコート MANTECO

イタリア製