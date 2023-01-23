『MARNI ネイビー トレーナー サイズ46【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 38分に出品され03月20日 01時 38分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

MARNIは、独自のデザインと高品質な素材で知られるイタリアのファッションブランドです。このスウェットは、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴です。



【素材と快適性】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、カジュアルなスタイルに最適です。日常使いにぴったりのアイテムです。



【スタイリングの提案】

ネイビーの色合いは、様々なボトムスと合わせやすく、シーズンを問わず活躍します。デニムやチノパンと合わせて、カジュアルなコーディネートを楽しめます。



- ブランド: MARNI

- 色: ネイビー

- サイズ: 46

- 製造国: トルコ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MARNI

ネイビー

トレーナー

サイズ46