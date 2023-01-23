『MARNI ネイビー トレーナー サイズ46【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 38分に出品され03月20日 01時 38分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|マルニ
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¥ 14500
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¥ 22540
落札価格16720円
958 入札履歴
終了
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