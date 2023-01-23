『Shot Navi Crest 腕時計型ゴルフナビ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 37分に出品され03月24日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆使用回数：3回

ラウンドで1回使用いたしましたが、同時に購入していたガーミンと比べて私には合わなかった為、そのまま自宅にて保管しておりました。



【商品】

ショットナビ（Shot Navi） クレスト（Crest）

ゴルフナビ

腕時計タイプ

距離測定器 GPS （メンズ、レディース）



【商品説明】

●寸法:51.5mm×46.0mm×15.5mm (ベルト除く)

●重量:64g

●ディスプレイ:反射型カラー液晶

●バッテリー:リチウムポリマー

● 充電時間:PC経由3時間

●稼働時間:【時計モード】最大約30日【GPSナビ使用】10時間

●防水:IPX7 / 3ATM (生活防水程度)



未使用に限りなく近いですが、中古品ですので写真をご確認の上、ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ラウンド用品・アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショットナビ