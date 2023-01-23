『中古品【スタジオジブリ】千と千尋の神隠し カオナシスカジャンXLサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 07時 51分に出品され03月13日 07時 51分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 限定完売品 ジブリ 千と千尋の神隠し スカジャン 腹ペコだ 2021



サイズはXLです。サイズは5枚目の画像を参照ください。



ビリー・アイリッシュ、橋本環奈、上白石萌音着用のモデルです。



一度人の手に渡った物ですので、神経質な方はご遠慮ください。



【GBL】千と千尋の神隠し レーヨンスカジャン 腹ペコだ

■GBL■

『千と千尋の神隠し』劇場公開20周年記念!!

メモリアルイヤーにふさわしい、限定モデルのスカジャンが登場。



カオナシが出した砂金につられた青蛙。

砂金に夢中になっている隙にパクッ!!

印象深いシーンを豪華な刺繍で大胆に表現しました。



光沢感がある肌触りのよいレーヨン生地で、柔らかく軽いので春先や秋などの肌寒い季節の羽織としてもおすすめです。



2021年は『千と千尋の神隠し』劇場公開20周年。

背中には公開年が、襟元のネームタグにもカオナシと発売年「2021」が入り、特別仕様になっています。

裏地は青蛙をイメージしたグリーン。前を開けてちらりと見せても素敵です。



※この商品は素材の性質上、一点一点多少風合いが異な

ります。



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テーラー東洋



#橋本環奈

#上白石萌音



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 中古品【スタジオジブリ】千と千尋の神隠し

カオナシスカジャンXLサイズ