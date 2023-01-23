『✨希少・美品✨GLOBE TROTTER オールレザー ブリーフケース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 13時 44分に出品され03月11日 13時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #Jolieのオススメアイテムはこちら✨





○アイテム

GLOBE TROTTER グローブトロッター

ビジネスバッグ ブリーフケース

サフィアーノレザー 総革

A4+PC収納可 グレー



トートバッグ ハンドバッグ 書類鞄

オールレザー チャーム付属

大容量 通勤





日本流通自主管理協会（AACD）加盟のブランドリユース店にて、正規品であることを鑑定済みの商品を購入しましたのでご安心してお買い求めください☆





○サイズ

タテ28cm

ヨコ37cm

マチ8cm

ハンドル30cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

中古品のため若干の汚れやレザースレなど使用感がありますが

剥がれ無し、粉吹き無し、ベタつき無しの状態良好品です。

画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。





○カラー

グレー 灰色





○素材

本革 レザー





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

佐川急便にて発送予定です。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号A31 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨希少・美品✨GLOBE

TROTTER

オールレザー

ブリーフケース