『MA-1『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』E.F.S.F.アムロ・レイモデル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 49分に出品され03月11日 15時 49分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STRICT-G ALPHA LIGHT MA-1『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』E.F.S.F.アムロ・レイモデル

Lサイズ



●今年の４月に購入して1度試着した後、袋に入れて保管していました。

着用して外出したりしていませんので綺麗な状態かと思います。



●付いていたタグなどは全て切り離しています。必要でしたら、購入した際にコメントいただければお付け致します。





＜カラー＞

RPブルー

＜サイズ＞

Lサイズ：着丈70.0 肩巾46.0 身巾60.0 袖丈73.0

※モデル183cm 着用サイズLサイズ

＜素材＞

表地：ナイロン100%

裏地：ナイロン100%

衿・裾リブ：ポリエステル99%、ポリウレタン1%

袖口リブ：ポリエステル100%

＜生産エリア＞

中国 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MA-1『機動戦士ガンダム

逆襲のシャア』E.F.S.F.アムロ・レイモデル