『[美品]80s Giorgio Armani テーラードジャケット イタリア製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 08時 25分に出品され03月23日 08時 25分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ジョルジオ・アルマーニ テーラードジャケット

LE COLLEZIONI コレッツィオーニ スーツ セットアップ



made in ITALY

裏地の首元にホール、汚れあり

その他は状態良いです。

ポケットの仮縫いもまだ取られてない状態です

写真ではグリーンに見えますがほぼブラックです。



平置き（cm）



肩幅50

身幅57

着丈85

袖丈61



used品ですので完品をお求めの方は御遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [美品]80s

Giorgio

Armani

テーラードジャケット

イタリア製