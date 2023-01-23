『【ELEY KISHIMOTO イーリーキシモト】ワンピース オールインワン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 52分に出品され03月21日 02時 52分に終了予定です。即決価格は10,826円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■【商品】■

ELEY KISHIMOTO イーリー キシモト

ワンピース オールインワン 半ズボン ショートパンツ キュロット

ハンドプリント

ゆるだぼ







■【カラー】■

イエロー系







■【サイズ】■

表記：10（レディースL相当）



平置き実寸

着丈：86

身幅：49

肩幅：33



※商品サイズは、実寸にてご確認をお願い致します。

※多少の誤差はご容赦お願い致します。







■【素材】■

コットン







■【コンディション】■

新品・タグ付きです。



※多少の見落としはご容赦お願い致します。







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［管理］SH133 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: イーリーキシモト

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【ELEY

KISHIMOTO

イーリーキシモト】ワンピース

オールインワン