『Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon Mini Bag【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 41分に出品され03月19日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 多くの出品物の中からご覧頂き誠にありがとうございます



使用回数も1回ほどで凄く綺麗な状態です。

全体的に目立った汚れがなく、良い状態です



サイズ

高さ: 18cm

幅: 22cm

補強: 6.5cm

カラー: NEROブラック

※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m



付属品全てお付けしての（写真の通り）



喫煙者、ペットはおりません。



丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！

※ 全て検品済みで特に問題ありません。

ご安心ください⑅◡̈*



♡即購入OK！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Prada

Re-Edition

2005

Re-Nylon

Mini

Bag