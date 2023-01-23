『クロムハーツ★5th anniversaryハワイホノルル限定★タンクトップ新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 34分に出品され04月01日 01時 34分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫商品名

★クロムハーツ★

超希少ハワイ ホノルル★5TH ANNIVERSARY限定デザイン✩タンクトップ☆／本物未使用品





⚫POINT

・激レアアイテム

HAWAII ホノルル店舗5周年★限定デザイン（ ロゴ字体の両面プリント）

・全面柔らかなストレッチ効いております。



Material／素材✩COTTON 100％（本物U.S.Aタグ添付しておりますので、ご確認下さい。）





⚫Condition／状態

HAWAII ホノルル路面店にて購入後に、未使用のまま大事に保管しておりました。

一度も着用しておりませんので綺麗な状態です。

まず他の方とも被らない、ホノルル限定デザインですし、探されていた方やコレクターの方にも大変お勧めです。

メンズ or レディース、ユニセックスとしても是非★

未使用で綺麗な状態ですが、一度人の手に渡った物ですから、余りにも神経質な方はご遠慮下さいませ。





⚫COLOR

ホワイトベース ✕ 超希少プリント【5周年ホノルル限定デザイン未使用品は中々手に入らないかと思います。】





⚫SIZE／ S

(着丈 約66cm、身幅 約27cm、肩幅 約27cm)

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さいませ。





クロムハーツは今後も値上がり続けるとの事ですから、資産価値としてもこの機会に是非どうぞ★





ネコポス送料込み（厳重に潰れ＆水濡れ防止梱包）にて、期日内に敏速に発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ クロムハーツ★5th

anniversaryハワイホノルル限定★タンクトップ新品