『きのこの山 ワイヤレスイヤホン（同時翻訳機能付き） 未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 20分に出品され03月10日 18時 20分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3,500台限定（証明書・シリアルナンバー付）



『K-00## 』

※ [ K-00以降の##には2桁の0~9のいずれかの数字が入ります。]





名入れケース『「きのこ」の山』 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり