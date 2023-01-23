『【値下げしました】HHKB Professional 2 キーボード 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 47分に出品され03月21日 23時 47分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HHKB Professional 2

英字配列、墨です。



【高品質なタイピング体験】

HHKB Professional 2は、優れた打鍵感と静音性を兼ね備えたキーボードです。特にプログラマーやライターに最適で、長時間の使用でも疲れにくい設計がされています。



【コンパクトなデザイン】

このキーボードは、コンパクトなレイアウトでデスク上のスペースを有効活用できます。持ち運びにも便利で、オフィスや自宅での使用に適しています。



【多様な互換性】

WindowsとMacの両方に対応しており、スイッチで簡単に切り替え可能です。幅広いユーザーに対応するための設計がなされています。



- モデル: HHKB Professional 2

- ブランド: PFU

- 製造年: 2015年

- 型番: PD-KB400B

- パート番号: PA850951-1382



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし